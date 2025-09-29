Doppio incendio in poche ore | fumo nero e veleni sul litorale
Due incendi nel raggio di pochi chilometri. Due bombe ecologiche sono esplose a Mondragone e Sessa Aurunca, con fumo nero e veleni.A Mondragone è andato in fiamme uno stabilimento che si occupa di produzione di cloro per piscine. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
