Doppio furto di alcolici in mezz' ora | arrestato

Nella serata del 27 settembre i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola hanno arrestato un 26enne residente in provincia di Milano, ma di fatto senza fissa dimora, accusato di furto aggravato continuato. Il giovane è stato bloccato mentre tentava di rubare merce all’interno di due supermercati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

