Le gare odierne del lunedì di Serie A hanno lasciato indicazioni molto negative per due allenatori che ora rischiano grosso La quinta giornata di campionato si esaurisce con le due gare giocate oggi: Parma-Torino e Genoa-Lazio. A vincere sono le squadre di Cuesta e Sarri che muovono le rispettive classifiche con punti importanti in un momento già delicato. (LaPresse) – Calciomercato.it Chi non se la passa bene sono quindi proprio gli allenatori di Toro e Genoa che dal canto loro continuano a vivere una fase profondamente negativa con la stessa graduatoria che vede i liguri in fondo con soli due punti e i granata non troppo più su con quattro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Doppio esonero in Serie A: da Palladino a Cannavaro, caccia al nuovo allenatore