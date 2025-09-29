Dopo la mezza con panna anche la mezza riqualificazione | ecco Porta Pia davanti brilla ma sul retro
La Fontana del Nettuno e Porta Grazia brillano di una nuova luce? Certamente sì, come annunciato di recente dal sindaco Federico Basile soddisfatto per i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione che ne mettono in risalto la magnificenza.Ma la storica porta d'accesso della Real. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - mezza
Festival Santarcangelo, dopo le proteste mezza marcia indietro di Giuli: ristabiliti i fondi, ma resta il declassamento
La proposta Pd del modello abitativo per anziani, Tanti e Antichetti: “Dopo 9 anni arriva una mezza risposta”
Anche Jasmine Paolini in finale a Cincinnati: dopo due ore e mezza di battaglia ko la russa Kudermetova
Dopo le esperienze positive e partecipate della mezza giornata di studio il 14 febbraio 2024 e della giornata "Al DAY" del 29 gennaio 2025, la Cattedra Rosmini propone un terzo incontro, "Colloquio philo-tech", dal 10 all’11 ottobre presso @USI_university! @ - X Vai su X
Giacomo Zamparo, 43enne di Gorizia, non è mai arrivato all'atterraggio dopo il lancio dalla vetta del monte Mezza - facebook.com Vai su Facebook
La Mezza Luna cambia gestione: "Nuove sfide dopo il terremoto" - "Cedesi attività di ristorazione, pizzeria e pub a Ussita, locale ampio rimasto agibile dopo il terremoto". ilrestodelcarlino.it scrive
Preso dopo 16 colpi in mezza Italia. Finto carabiniere, raffica di truffe. Anziana gli consegna 50mila euro - Proprio nella città della nostra provincia sono iniziate le indagini dopo il maxi raggiro a una ... Si legge su ilrestodelcarlino.it