Dopo la frana i treni tornano a circolare da Nord fino a Mandello Spostati i bus per Lecco

Un piccolo passo verso la normalità, per la quale occorrerà attendere ancora almeno un paio di giorni. Questo pomeriggio, dopo le 13, Rfi e Trenord hanno comunicato di avere ripristinato la regolare circolazione ferroviaria tra le Stazioni di Lierna e Mandello. Il primo giunto a Mandello è il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: dopo - frana

Frana in Val Bregaglia, Bondo rinasce dopo la tragedia: investiti 52 milioni di franchi

Maltempo Italia. Frana dopo un nubifragio, tutto travolto: strada chiusa

Cortina, nuova frana sulla statale Alemagna: strada chiusa dopo il temporale

Disagi senza fine tra Lecco e Sondrio dopo la frana: viaggiatori nel caos Una domenica da dimenticare per turisti e residenti: il masso caduto a Mandello ha paralizzato ferrovia e SS36, causando ritardi, deviazioni e un traffico da incubo. Treni sospesi tra Liern - facebook.com Vai su Facebook

La frana nel centro del paese dopo le piogge: 20 persone evacuate. Qualcuno dorme in auto - X Vai su X

Dopo sei anni tornano i treni sulla Bari-Putignano: ma restano ancora chiuse le fermate di Triggiano e Capurso VIDEO - Putignano (via Conversano) chiusa da sei anni, con un ritardo di circa due anni e mezzo rispetto alla tabella di marcia. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Treno Torino-Caselle-Ceres, il grande ritorno dopo due mesi e mezzo di lavori - La linea era stata interrotta prima dell’estate per lavori importanti sulla tratta. Come scrive rainews.it