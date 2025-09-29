Dopo la frana di ieri rocciatori al lavoro ad Abbadia Lariana
Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 55,650 in località Abbadia Lariana (Lecco). Permane la chiusura, a scopo precauzionale, della corsia in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Frana sulla SS36, rocciatori al lavoro in parete - Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina, lunedì, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” ... Da lecconotizie.com
Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempo - Intanto il territorio vive grossi disagi sul fronte dei trasporti con la Super 36 e la ferroviaria chiuse. ilgiorno.it scrive