Dopo la Fasan la Alpino | le fregate italiane al seguito della Global Sumud Flotilla

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più la Fasan, come inizialmente annunciato perché di stanza nei pressi di Creto, ma la Alpino è la fregata missilistica italiana che da lontano segue le imbarcazioni civili che compongono la Global Sumud Flotilla in missione verso Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nave Alpino inviata da Crosetto verso Flotilla dopo Fasan: "Dispone di altre capacità", ha siluri e missili - Schlein accusa Meloni di strumentalizzare l'operazione umanitaria ... Lo riporta virgilio.it

dopo fasan alpino fregateLa Virgilio Fasan e la Nave Alpino, le caratteristiche delle fregate multiruolo mandate in aiuto della Flotilla - Dopo l’attacco di droni vicino a Creta il governo italiano ha inviato due Fregate per il soccorso, l’assistenza e la protezione alle persone imbarcate sulle navi dirette a Gaza ... Si legge su quotidiano.net

