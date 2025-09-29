Dopo 17 anni è finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita la storia d’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ad annunciarlo sono stati gli stessi protagonisti di questa relazione e lo hanno fatto attraverso delle stories su Instagram. Poche parole bianche su sfondo nero per annunciare la conclusione della loro relazione dopo ben 17 anni. Due storie, nei rispettivi profili Instagram e Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno rivelato che non stanno più insieme, lasciando intendere che la loro non sia una decisione arrivata all’improvviso e che, anzi, sia stata presa già da qualche tempo. Semplicemente  hanno voluto aspettare prima di dirlo ai fan, che li seguono sempre con tanto affetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

dopo 17 anni 232 finita tra filippo bisciglia e pamela camassa

© Metropolitanmagazine.it - Dopo 17 anni è finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni

Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese

Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner

Ragazza di 17 anni muore dopo una caduta dal quinto piano: era stata bocciata per il secondo anno consecutivo - Una ragazza di 17 anni &#232; morta questa notte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere precipitata nel primo pomeriggio di ieri dal balcone della sua casa al quinto piano. Riporta corriereadriatico.it

Marano, travolto e ucciso dopo una lite: condannato a 17 anni l’assassino di Corrado Finale - È stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Aurelio Taglialatela, 22 anni, imputato per l’omicidio volontario di Corrado Finale, il tentato omicidio di Umberto Galdiero e per l’attentato ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo 17 Anni 232