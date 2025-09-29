Dopo 17 anni è finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

È finita la storia d’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ad annunciarlo sono stati gli stessi protagonisti di questa relazione e lo hanno fatto attraverso delle stories su Instagram. Poche parole bianche su sfondo nero per annunciare la conclusione della loro relazione dopo ben 17 anni. Due storie, nei rispettivi profili Instagram e Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno rivelato che non stanno più insieme, lasciando intendere che la loro non sia una decisione arrivata all’improvviso e che, anzi, sia stata presa già da qualche tempo. Semplicemente hanno voluto aspettare prima di dirlo ai fan, che li seguono sempre con tanto affetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

