Dopo 15 anni il bilancio dell’Inter torna in attivo | +35,4 milioni Clamoroso il dato sui ricavi
Bilancio Inter. L’Inter segna un punto di svolta storico. Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425, che verrà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti a metà ottobre. Per la prima volta dopo 15 anni, i conti nerazzurri si chiudono in utile: un segnale forte di stabilità e disciplina finanziaria, destinato a pesare anche sul futuro del Club. Ricavi record per la Serie A: 567 milioni di euro. Il bilancio registra ricavi senza precedenti: 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre per una società italiana di calcio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
L’Inter torna a chiudere un bilancio in attivo dopo 15 anni in rosso - L’Inter ha annunciato ufficialmente che tornerà a chiudere il bilancio in utile per la prima volta negli ultimi 15 anni. ilnapolista.it scrive
Inter, il bilancio sorride: primo attivo dopo quindici anni - Milano, 29 settembre 2025 – I segni tangibili dell'ultimo percorso in Europa e della partecipazione al Mondiale per club sono evidenti nel bilancio dell'Inter, appena approvato dal Consiglio d'amminis ... Come scrive msn.com