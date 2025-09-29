Donne giustiziate nei video con l'IA | cosa succedeva nel canale YouTube Woman Shot
Decine di video simulavano esecuzioni con l’intelligenza artificiale, accompagnati da sondaggi per “scegliere le prossime vittime”. I contenuti sollevano dubbi sui limiti della moderazione e sulla diffusione di contenuti misogini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: donne - giustiziate
Donne giustiziate nei video con l’IA: cosa succedeva nel canale YouTube Woman Shot - Alcuni proponevano varianti “a tema”, come personaggi di videogiochi (tra cui Lara Croft), “scolarette giapponesi colpite al petto”, “casalinghe sexy giustiziate ... Lo riporta fanpage.it