Donna morta ustionata figlio 37enne arrestato per omicidio
(Adnkronos) – E' stato arrestato per omicidio il figlio 37enne della donna morta il 15 agosto a causa di gravi ustioni. La donna era stata ricoverata il 31 luglio per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo. I carabinieri della Stazione di Afragola (Napoli) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: donna - morta
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
Roseto, donna morta dopo la caduta: ci sono sette indagati - facebook.com Vai su Facebook
#Bergamo, donna morta in casa da un anno: figlia nasconde il cadavere - X Vai su X
Morta ustionata, il figlio arrestato per omicidio - I Carabinieri della Stazione di Afragola, nel Napoletano, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura ... Segnala ilroma.net
Donna morta e tenuta in casa da un anno, la figlia indagata per occultamento di cadavere - A breve sarà anche effettuata l’autopsia sul corpo della mamma, Francesca Pettinato. Secondo ecodibergamo.it