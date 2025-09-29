Dongfeng Mage | caratteristiche e prezzi del nuovo Suv cinese

Prestazioni, design moderno e cura negli allestimenti sono le caratteristiche del nuovo Suv della casa di Wuhan. Due le motorizzazioni disponibili, termica o full hybrid. Prezzi a partire da 27.900 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dongfeng Mage: caratteristiche e prezzi del nuovo Suv cinese

Dongfeng MAGE HEV E3, la prova de Il Fatto.it – Il comfort prima di tutto – FOTO

La Dongfeng completa la gamma di lancio in Italia con il suv Huge, affiancandolo ai modelli Mage e Box. Il design presenta un'impronta dinamica, caratterizzata da una grande mascherina frontale a sviluppo orizzontale con listelli verticali cromati. Cofano e fia

