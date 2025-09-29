Donazioni di organi il consenso rallenta Aido | Serve più informazione per i cittadini
I DATI. Nel 2025 in Lombardia opposizioni in crescita fino al 40%. Carnevali: «Pesano le opinioni anti scientifiche». Il problema di intercettare gli over 50. Il 4 ottobre il parco della Clementina sarà intitolato ai donatori, l’11 la Fluo Walk. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
