Donatella Mercoledisanto al GF 2025 È la figlia di un pentito di mafia

Il suo è un cognome di quelli che risuonano con forza negli ambienti mafiosi. Compare in diverse cronache giudiziarie di Bari ed è stato associato in passato a procedimenti legati al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate del capoluogo pugliese. Donatella Mercoledisanto – all’anagrafe Donata, 46 anni, nata a Bari – quell’ambiente deve averlo giocoforza conosciuto: il padre, scomparso anni fa, è stato un pentito di mafia. Incensurata, Donatella ha scelto un percorso di vita diverso che l’ha portata a prendere le distanze dal contesto criminale che la circondava. Stasera, la casalinga barese entrerà nella casa del Grande Fratello diventandone una concorrente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Donatella Mercoledisanto al GF 2025. È la figlia di un pentito di mafia

