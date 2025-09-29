Donald Trump minaccia ancora il cinema | Tariffe al 100% per i film non realizzati negli USA
Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso online la sua opinione riguardante le produzioni cinematografiche realizzate al di fuori dei confini americani. Donald Trump non ha fatto passi indietro, anzi, ha ribadito di avere intenzione di imporre dei dazi sul cinema per tutte le produzioni realizzate al di fuori dei confini americani. Il presidente degli Stati Uniti, sui social media, ha condiviso dei commenti che sembrano destinati a scatenare un'ondata di critiche e reazioni da parte del mondo di Hollywood e degli artisti di tutto il mondo. La dichiarazione del presidente Sulla sua piattaforma Truth Social, infatti, Donald Trump, ha dichiarato: "Il nostro business legato alla realizzazione dei film è stato rubato agli Stati Uniti e a farlo sono state altre nazioni, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
