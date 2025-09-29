Donald Trump minaccia ancora il cinema | Tariffe al 100% per i film non realizzati negli USA

Movieplayer.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso online la sua opinione riguardante le produzioni cinematografiche realizzate al di fuori dei confini americani. Donald Trump non ha fatto passi indietro, anzi, ha ribadito di avere intenzione di imporre dei dazi sul cinema per tutte le produzioni realizzate al di fuori dei confini americani. Il presidente degli Stati Uniti, sui social media, ha condiviso dei commenti che sembrano destinati a scatenare un'ondata di critiche e reazioni da parte del mondo di Hollywood e degli artisti di tutto il mondo. La dichiarazione del presidente Sulla sua piattaforma Truth Social, infatti, Donald Trump, ha dichiarato: "Il nostro business legato alla realizzazione dei film è stato rubato agli Stati Uniti e a farlo sono state altre nazioni, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

donald trump minaccia ancora il cinema tariffe al 100 per i film non realizzati negli usa

© Movieplayer.it - Donald Trump minaccia ancora il cinema: "Tariffe al 100% per i film non realizzati negli USA"

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

donald trump minaccia cinemaCinema: da Donald Trump dazi al 100% per i film realizzati fuori dagli Usa - Cinema: da Donald Trump dazi al 100% per i film realizzati fuori dagli Usa. igizmo.it scrive

donald trump minaccia cinemaTrump se la prende pure con Hollywood, “100% di dazi su tutti i film realizzati fuori dagli Usa” - Stavolta Donald Trump sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Minaccia Cinema