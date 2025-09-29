Don Patriciello proiettile consegnato durante l’eucarestia | Ho avuto paura prima di tutto per i bambini
Tempo di lettura: 2 minuti “Ho avuto paura innanzitutto per i bambini. Ce n’erano tanti che seguivano la messa e non sopporto che debbano trovarsi in situazioni di tensione. È una cosa che proprio non riesco a tollerare”. Lo spiega don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, dopo la minaccia nei suoi confronti, con un proiettile che gli è stato portato mentre dava l’eucarestia. “Sabato ci sono state due stese, e le stese non vengono mai organizzate a caso. Vogliono sempre trasmettere qualcosa – racconta -. Se quella gente ha sentito il bisogno di farsi sentire sparando all’impazzata per le strade del quartiere può voler dire una cosa sola: a Caivano e dintorni la malavita organizzata, ben radicata da anni, ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
