don patriciello nei prossimi giorni 75enne davanti a gip

E' prevista nei prossimi giorni l'udienza davanti al gip di Napoli Nord per l'arresto di Vittorio De Luca, 75 anni, legato da vincoli di parentela a un boss di camorra detenuto del parco Verde di Caivano, che ieri ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola a don Maurizio Patriciello durante la messa dei bambini. L'uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri appena dopo avere consegnato la missiva contenente la chiara minaccia di morte. Stamattina i militari dell'arma, accompagnati da funzionari del comune di Caivano stanno procedendo a una bonifica di alcune aree dove nei giorni scorsi è andata in scena una stesa durante la quale sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco.

