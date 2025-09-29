Don Patriciello è preoccupato Ma Piantedosi chiarisce | Segnale di una criminalità indebolita
«Ora si, sono preoccupato», sono queste le parole di don Maurizio Patriciello rilasciate all'Ansa il giorno dopo la minaccia. Era domenica quando, nella parrocchia di Caivano, il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un proiettile inesploso durante la messa. «Vittorio è una persona cui voglio bene, non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che con i suoi fratelli ha messo in piedi il clan Ciccarelli Sautto», ha proseguito Patriciello. Il parroco anticamorra svela poi che il 75enne era andato in chiesa il giorno prima: «Viene da me e mi dice una cosa strana del tipo "tanto a me nessuno mi fa niente perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere". 🔗 Leggi su Iltempo.it
