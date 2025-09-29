Don Patriciello dopo proiettile in una busta | Ora sono preoccupato

Allerta massima a Caivano, dopo le minacce a don Patriciello. La solidarietà delle istituzioni, il sacerdote ammette: “Ora sono preoccupato”. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Va a messa da Don Patriciello e gli consegna un proiettile durante la comunione: paura a Caivano dopo le stese

don patriciello dopo proiettileDon Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato" - Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano, quando il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola durante la ... Lo riporta tg24.sky.it

don patriciello dopo proiettileProiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo” - I colpi erano stati sparati in pieno giorno, vicino al parco giochi appena inaugurato. Riporta quotidiano.net

