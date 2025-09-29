Don Patriciello da San Giuseppe Moscati per chiedere aiuto

Tempo di lettura: < 1 minuto Una foto che ritrae la tomba di San Giuseppe Moscati nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli e un post di poche righe. “Napoli, lunedì 29 settembre 2025. Solo nella preghiera possiamo riposare la stanchezza e riprendere le forze per continuare ad annunciare il Vangelo che libera. A San Giuseppe Moscati, come sempre, sono venuto a chiedere aiuto. Dio vi benedica. Padre Maurizio Patriciello”. E’ quanto pubblicato dal prete anti camorra don Maurizio Patriciello sui social all’indomani dell’episodio intimidatorio che lo ha visto protagonista ieri nel corso della messa del mattino quando gli è stato consegnato un fazzoletto con all’interno un proiettile 9×21 da un uomo successivamente arrestato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Don Patriciello, da San Giuseppe Moscati “per chiedere aiuto”

In questa notizia si parla di: patriciello - giuseppe

Giuseppe #Conte ha espresso "massima solidarietà" a Don #Patriciello dopo un episodio definito "vergognoso" e "grave di intimidazione", auspicando che "le forze competenti assicurino massima sicurezza per le sue attività". @ultimora_pol - X Vai su X

Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. - facebook.com Vai su Facebook

Minacce a Don Patriciello, vicinanza e solidarietà da Mattarella. Meloni: «Un gesto vigliacco e criminale» - È unanime la solidarietà che arriva dal mondo delle istituzioni e della politica nei confronti di don Maurizio Patriciello. Secondo ilmattino.it

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un arresto - Un uomo, in fila per ricevere la Comunione, si è presentato davanti al sacerdote e gli ha consegnato una busta con dentro un bossolo, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di ... Si legge su tg24.sky.it