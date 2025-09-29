Don Patriciello chi è Vittorio De Luca detto Caciotta l’uomo che gli ha consegnato un proiettile | Se dico chi me lo ha ordinato mi uccidono

Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in un momento di tensione e paura nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, dove da anni il parroco don Maurizio Patriciello lotta contro la criminalità e il degrado sociale. Mentre celebrava le sue consuete attività pastorali, il sacerdote si è visto consegnare un proiettile calibro 9 da un uomo noto nel quartiere: Vittorio De Luca, 75 anni, conosciuto da tutti con il soprannome di Caciotta. Leggi anche: Don Patriciello minacciato durante la messa: “Proiettile sull’altare”. Chi è stato L’uomo, mentre veniva accompagnato fuori dai carabinieri, ha pronunciato parole che hanno lasciato attoniti i presenti: «Tanto a me nessuno può fare niente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Vittorio De Luca detto "Caciotta", chi è l'uomo del proiettile a don Patriciello: «A me nessuno può fare niente»

