Don Patriciello chi è Vittorio De Luca detto Caciotta l’uomo che gli ha consegnato un proiettile | Se dico chi me lo ha ordinato mi uccidono

Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in un momento di tensione e paura nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, dove da anni il parroco don Maurizio Patriciello lotta contro la criminalità e il degrado sociale. Mentre celebrava le sue consuete attività pastorali, il sacerdote si è visto consegnare un proiettile calibro 9 da un uomo noto nel quartiere: Vittorio De Luca, 75 anni, conosciuto da tutti con il soprannome di Caciotta. L'uomo, mentre veniva accompagnato fuori dai carabinieri, ha pronunciato parole che hanno lasciato attoniti i presenti: «Tanto a me nessuno può fare niente.

