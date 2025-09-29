Don Flavio Paoli speranze finite | trovato il corpo senza vita del padre missionario scomparso l' 11 agosto nei boschi in Val di Non
TRENTO - È stato ritrovato nel pomeriggio, in un dirupo, il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario pavoniano di 68 anni scomparso dall'11 agosto scorso nei boschi sopra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Ritrovato il corpo di padre Paoli nei boschi di Nanno, scomparso in agosto - Le ricerche erano ricominciate nei giorni scorsi dopo il ritrovamento di un berretto e della borraccia ... Come scrive lavocedelnordest.eu