Don Flavio Paoli speranze finite | trovato il corpo senza vita del padre missionario scomparso l' 11 agosto nei boschi in Val di Non

Ilgazzettino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TRENTO - È stato ritrovato nel pomeriggio, in un dirupo, il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario pavoniano di 68 anni scomparso dall'11 agosto scorso nei boschi sopra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

