ARRIVARE A 300 MILIONI DI RICAVI entro il 2023 approfittando da un lato delle evoluzioni nel mondo della citofonia e dall’altro puntando su sistemi di sicurezza antincendio e anti intrusione e di domotica e building automation. Il Gruppo Comelit – con sede a Rovetta (Bergamo), con 9 filiali nel mondo, 4 uffici di rappresentanza, 8 centri R&D – accelera sulla crescita e guarda con molta fiducia alla controllata bulgara Teletek che è passata da 11 a 35 milioni di fatturato dall’acquisizione e punta 5 milioni di investimento in una nuova linea robotizzata per sensori antincendio. Ora l’obiettivo è portare Teletek a superare i 60 milioni di euro di fatturato entro il 2030, puntando su tecnologia, automazione e qualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Domotica e sicurezza nella citofonia ultratecnologica