Domotica e sicurezza nella citofonia ultratecnologica
ARRIVARE A 300 MILIONI DI RICAVI entro il 2023 approfittando da un lato delle evoluzioni nel mondo della citofonia e dall’altro puntando su sistemi di sicurezza antincendio e anti intrusione e di domotica e building automation. Il Gruppo Comelit – con sede a Rovetta (Bergamo), con 9 filiali nel mondo, 4 uffici di rappresentanza, 8 centri R&D – accelera sulla crescita e guarda con molta fiducia alla controllata bulgara Teletek che è passata da 11 a 35 milioni di fatturato dall’acquisizione e punta 5 milioni di investimento in una nuova linea robotizzata per sensori antincendio. Ora l’obiettivo è portare Teletek a superare i 60 milioni di euro di fatturato entro il 2030, puntando su tecnologia, automazione e qualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sabato 20 settembre, presso la nostra Biblioteca, si è svolta una nuova tappa del ciclo “Conversazioni con gli Autori”. Protagonista dell’incontro la presentazione del libro “Domotica, IoT e sicurezza delle infrastrutture: soluzioni avanzate con l’intelligenza a - facebook.com Vai su Facebook
Domotica, prese, prolunghe e citofoni VIMAR in sconto su Amazon - VIMAR ha appena attivato delle offerte su Amazon che vi consentono di risparmiare sull’acquisto di prolunghe, multiple con USB, centralini, citofoni e molto altro ancora, tutto all’insegna della ... Lo riporta macitynet.it
La domotica Gewiss garantisce standard di sicurezza sempre più alti - allagamento GEWISS dimostrano la capacità della casa domotica di gestire gli imprevisti e garantire standard di sicurezza sempre più alti. Lo riporta edilportale.com