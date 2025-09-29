Dominio Sinner | semifinale a Pechino ora la sfida con De Minaur
Una prestazione scintillante proietta Jannik Sinner fra i migliori quattro del torneo di Pechino. Con un secco 6-1 7-5 all’ungherese Fabian Marozsan, l’azzurro avanza nell’ATP 500 cinese, preludio alle grandi sfide asiatiche che lo attendono. Verso la semifinale di prestigio Il successo ottenuto sul campo principale dell’impianto olimpico della capitale cinese è la versione più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1: dominio di Jannik in un'ora e 22 minuti. Quando gioca? Sfiderà Musetti
Vi mostriamo gli assurdi numeri di Sinner: il suo dominio è qui
Sinner-Alcaraz, presto la fine del dominio: arriva un terzo incomodo | In pochi mesi lotterà per uno slam
"Vincerà uno Slam di sicuro" - Coach Macci deciso su chi stopperà Sinner e Alcaraz. L'allenatore americano si dice convinto su chi potrà fermare il dominio dell'italiano e dello spagnolo negli Slam
Alex de Minaur parla alla vigilia del match di Coppa Davis tra Australia e Belgio in programma a Sydney. E interviene sul dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner negli Slam.
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Jannik Sinner ha battuto Fabian Maroszan nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino.
Quando gioca Sinner contro de Minaur in semifinale a Pechino 2025: data, orario e dove vederla in TV - Sinner contro de Minaur è in programma martedì 30 ettembre nella mattinata italiana, non prima delle ore 9.