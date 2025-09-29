Domenico D’alterio al Grande Fratello 2025

Davide Maggio svela l’identità di un altro concorrente della 19 esima edizione del Grande Fratello, al via su Canale 5 questa sera, lunedì 29 settembre 2025. Si tratta di Domenico D’alterio. Chi è Domenico D’alterio. Domenico D’Alterio 32enne napoletano si definisce “ volenteroso, passionale e simpatico ” nella sua bio su Instagram, dove c’è tanto altro ben in mostra! Sono poche le foto in cui è vestito. Di professione fa il manovale, con brevetto da istruttore di body building e personal trainer. Tutte le foto di Domenico D’Alterio. 1 di 6 Domenico D’Alterio 2 di 6 Domenico D’Alterio 3 di 6 Domenico D’Alterio Guarda tutte le foto Domenico D’Alterio sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

