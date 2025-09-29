Domenica In Teo Mammucari spiazza Mara Venier e il pubblico | È finita…

C’era chi, con un pizzico di scetticismo, aveva previsto che l’allargamento della squadra intorno a Mara Venier a Domenica In non sarebbe stato semplice. L’arrivo di Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari sembrava promettere vivacità, ma qualcuno ipotizzava che non tutti avrebbero trovato lo spazio giusto. Le prime settimane hanno iniziato a dare qualche segnale in questa direzione, pur dentro il clima sempre cordiale dello show domenicale. La seconda puntata del 28 settembre lo ha mostrato con qualche piccola novità. In particolare, lo spazio di Teo Mammucari è risultato più breve rispetto all’esordio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it