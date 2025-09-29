La storica conduttrice Mara Venier perde ascolti contro Maria De Filippi. È la fine di un’epoca per Domenica In? Ecco gli ultimi aggiornamenti! E se fosse davvero la fine di un’era? Mara Venier, la “zia” della domenica italiana, sta attraversando il momento più critico della sua lunga avventura a Domenica In. Gli ascolti non traballano più: crollano. La nuova stagione 2025 è partita con un tonfo. Nella prima puntata, al fianco della conduttrice, c’erano Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Ma i numeri? Un disastro. E la seconda puntata ha fatto anche peggio. Il ritorno di “Amici” di Maria De Filippi ha travolto tutto come uno tsunami. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Domenica In disastrosa: si mette male per Mara Venier!