Si cade per forza nel ripetitivo, ma il tema del momento in casa Reggiana è la coperta cortissima in difesa. Quaranta tornerà tra un mese, Rozzio forse tra due, Magnani non è stato convocato per la sfida di Bolzano quindi è ancora indietro, anche se inevitabilmente dovrà accelerare. Libutti, Papetti e Bonetti concedono fisicamente, ma è anche ingeneroso additare troppe responsabilità sui tre dietro: la fase difensiva è un concetto di squadra, e se il Sudtirol ha dato una lezione di calcio alla Reggiana è anche perché (Dionigi dixit) i granata non hanno avuto il solito atteggiamento, quello a cui ci hanno abituati da quando il tecnico reggiano è alle redini della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani arriva lo Spezia. Il diktat: tornare aggressivi