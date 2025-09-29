Dolore alla coscia Musetti alza bandiera bianca nei quarti di Pechino
La corsa di Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Pechino si è interrotta improvvisamente nei quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien. Un fastidio alla parte alta della coscia destra ha costretto l’azzurro a uscire di scena nel terzo set, proprio quando il match sembrava ancora aperto. Dal vantaggio al campanello d’allarme Il confronto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: dolore - coscia
LIVE Sinner-Auger Aliassime 5-0, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: impietoso bagel imposto dal n.1, brivido freddo per un dolore alla coscia
Napoli in ansia per Rrahmani: chiede il cambio per dolore alla coscia durante Svizzera-Kosovo - X Vai su X
Ed eccoci nuovamente alle porte del fine settimana, per un nuovo episodio di “Patologie Spiritose, dove affrontiamo i malanni.. tra curiosità e leggerezza!” Oggi parliamo di un dolore alla gamba che somiglia alla sciatica, ma non prende il solito tragitto: la crura - facebook.com Vai su Facebook
Musetti si ritira per infortunio, il pubblico non perdona e si vendica: epilogo triste a Pechino - Musetti si ritira contro Tien a Pechino per un infortunio: fischi e contestazioni del pubblico cinese dopo le polemiche dei giorni scorsi ... Segnala fanpage.it
Musetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante il match con Tien - Il tennista azzurro è stato costretto al ritiro oggi, martedì 29 settembre, nel corso del terzo set della sfida con lo statunitense Learner Tien, nei quarti di ... Da msn.com