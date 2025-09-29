Dolly Parton posticipa i suoi concerti a Las Vegas a causa di problemi di salute
La diva del country Dolly Parton ha posticipato di quasi un anno l’inizio della sua residency a Las Vegas, prevista al Colosseum del Caesars Palace per l’inizio di dicembre. In un comunicato pubblicato sui social, la cantautrice ha spiegato ai fan di non avere abbastanza tempo per provare i suoi show a causa di «problemi di salute» che richiedono «alcune procedure». «Ho solo bisogno di un po’ di tempo per preparare lo spettacolo», ha scritto, annunciando le date riprogrammate per settembre 2026, «E non preoccupatevi se abbandonerò l’attività, perché Dio non ha ancora detto nulla riguardo allo smettere». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
