Dolly Parton annulla i concerti a Las Vegas per motivi di salute Preoccupazione tra i fan
L’annuncio è arrivato direttamente da lei, con il consueto stile ironico e rassicurante. Eppure, le parole di Dolly Parton, 79 anni, hanno immediatamente sollevato un’ondata di preoccupazione tra i fan di tutto il mondo. L’artista ha infatti comunicato la decisione di rinviare a settembre 2026 le sei date previste al Caesar's Palace di Las Vegas, a causa di una serie di interventi medici a cui dovrà sottoporsi. “ I dottori mi dicono che devo fare qualche intervento”, ha scritto Dolly su Instagram, cercando di sdrammatizzare e scherzando sul fatto che, come un'automobile, si sta preparando per il suo “tagliando delle 100. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
