dolciaria monardo di soriano calabro porta le eccellenze calabresi ad anuga 2025 di colonia

La Dolciaria Monardo Srl, storica realtà di Soriano Calabro, sarà tra i protagonisti di Anuga 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al food & beverage, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre. L’azienda calabrese presenterà al pubblico internazionale le proprie specialità dolciarie, frutto di una tradizione artigianale radicata e di una costante ricerca della qualità. Un patrimonio di gusto che racconta la passione e la creatività del territorio vibonese, pronto a confrontarsi con le eccellenze provenienti da tutto il mondo. I prodotti Monardo troveranno spazio nella Hall 11. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

