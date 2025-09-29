Dolciaria Monardo di Soriano Calabro porta le eccellenze calabresi ad Anuga 2025 di Colonia
La Dolciaria Monardo Srl, storica realtà di Soriano Calabro, sarà tra i protagonisti di Anuga 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al food & beverage, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre. L’azienda calabrese presenterà al pubblico internazionale le proprie specialità dolciarie, frutto di una tradizione artigianale radicata e di una costante ricerca della qualità. Un patrimonio di gusto che racconta la passione e la creatività del territorio vibonese, pronto a confrontarsi con le eccellenze provenienti da tutto il mondo. I prodotti Monardo troveranno spazio nella Hall 11. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Eccellenza Calabria. . Ecco Un’anteprima esclusiva del servizio che andrà in onda questa sera su Canale 85 in Calabria e in streaming su www.eccellenzacalabria.it dedicato all’anteprima di Anuga 2025 , in cui presentiamo l’azienda @monardodolciaria . - facebook.com Vai su Facebook
