Dolce primato Seravezza vince e ritorna in testa
seravezza pozzi 1 orvietana 0 SERAVEZZA-POZZI: Lagomarsini, Fabri (79’ Lepri), Muhic (62’ Sforzi), Pucci (46’ Cini), Bedini, Tognoni (33’ Bajic), Pani, Mannelli, Vanzulli, Mannucci, Cupani (50’ Spatari). All. Masitto. ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Caon, Simic, Tenkorang (62’ Lusha), Selvaggio (73’ Esposito), Marchegiani (76’ Gurschi), Mauro, Barbini (62’ Pepe). All. Rizzolo. Arbitro: Cerqua di Trieste-assistenti Semini di Albenga e Soverini di Bolohgna. Reti: 14’ Tognoni. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Pucci, Bedini, Lagomarsini, Mannelli, Tognoni. POZZI – Il Seravezza batte con merito per 1-0 l’Orvietana e riconquista la vetta solitaria del campionato dopo cinque giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dolce - primato
Dolce cremoso pan di stelle! Ricetta nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria del Seravezza Pozzi e primato in classifica - 0 contro lo Sporting Trestina che vale il primato solitario nel girone E del campionato di serie D. Lo riporta noitv.it