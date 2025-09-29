Docenti responsabilità penale e civile | sono responsabile degli atti di bullismo? E se uno studente si ferisce da solo? Scheda

Gli insegnanti, in quanto dipendenti pubblici, sono soggetti a responsabilità civile e penale. Un aspetto centrale di queste responsabilità riguarda la vigilanza sugli alunni, un obbligo che deriva dal loro ruolo di supervisori dei minori e che comporta implicazioni rilevanti, tanto da generare preoccupazioni tra i docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it