DOC | trailer della seconda stagione del remake USA di Doc – Nelle tue mani

FOX e Hulu hanno diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di DOC, la serie medical drama che ha conquistato pubblico e critica. Il nuovo ciclo di episodi debutterà il 23 settembre su FOX e Hulu, riportando sullo schermo le emozionanti vicende del dottor Andrea Fanti e del team medico che lo affianca. Il trailer della Stagione 2 offre un primo sguardo ai casi clinici, alle nuove sfide personali e professionali e alle dinamiche interne dell'ospedale. La serie continua a mescolare emozione, colpi di scena e realismo medico, esplorando la resilienza dei protagonisti davanti a crisi personali e difficili decisioni professionali.