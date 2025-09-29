Disturbavano gli inquilini | sfrattati Incubo finito dopo anni

Ferrara, 29 settembre 2025 – “Incubo finito”. A tirare un sospiro di sollievo sono i condomini di due palazzine di via Boiardo, tenuti per lungo tempo sotto scacco dalle intemperanze di due ragazzini. La svolta nella vicenda, dopo una serie di chiamate alle forze dell’ordine e con l’interessamento del Comune, è iniziata a fine agosto ed è poi arrivata a compimento un paio di giorni fa. Il primo passo fu l’ arresto da parte dei carabinieri di uno dei ragazzini che da tempo ‘bullizzavano’ i residenti. Il giovane, ancora minorenne, è stato infatti fermato dopo aver minacciato pesantemente un abitante, chiedendogli una grossa somma di denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

