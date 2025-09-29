Disperso ritrovato dopo un mese | stanco e provato ma Zambelli è vivo

Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Stanco, dimagrito, fisicamente molto provato. Ma vivo. Stefano Zambelli, l’uomo di 49 anni sparito da Dinazzano dalla fine di agosto – la sera del 26, presumibilmente – ieri, nella tarda mattinata, ha potuto riabbracciare i propri familiari e godersi il tepore di casa. Appena ritrovato, l’uomo è stato visitato dai sanitari. Anche sulla scorta delle segnalazioni giunte, si presume che Zambelli abbia trascorso questo mese di difficoltà nei paraggi. I carabinieri cercheranno di capire cosa sia accaduto in queste settimane, anche se il caso rientra nel novero degli allontanamenti volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disperso ritrovato dopo un mese: stanco e provato, ma Zambelli è vivo

