Disperso a Calcata dopo un pranzo in famiglia | proseguono le ricerche ancora nessuna traccia

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le ricerche di Andrea Gentili, l'83enne disperso da venerdì scorso a Calcata. Ancora nessuna notizia dell'anziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disperso - calcata

Uomo disperso a Calcata, ricerche in corso con elicottero e droni

disperso calcata dopo pranzoDisperso a Calcata dopo un pranzo in famiglia: proseguono le ricerche, ancora nessuna traccia - Proseguono le ricerche di Andrea Gentili, l’83enne disperso da venerdì scorso a Calcata. Secondo fanpage.it

disperso calcata dopo pranzoAndrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto - Andrea Gentili, 83 anni, è scomparso ieri da Calcata dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante del borgo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Disperso Calcata Dopo Pranzo