Disobbedienza Civile

A metà dell'altro secolo, un libero pensatore americano, J.H.Thoreau, diede alle stampe un libro dal titolo . Erano tempi in cui i diritti fondamentali delle persone, soprattutto quelle appartenenti ai ceti più bassi, quelli che, pur volendo limitare al minimo il loro novero, sarebbero dovuti essere considerati diritti naturali e quindi inderogabili, non erano tenuti nella giusta considerazione da coloro che esercitavano il potere di governo di quella nazione, l'America. Era il tempo in cui la stessa provava a espandersi motu proprio verso il Messico, cioè invadendolo, e quanto agli schiavi negri, non solo venivano compravenduti nei mercati di ogni località, erano disdicevolmente considerati alla stregua di animali appena meglio domati rispetto ai selvatici.