Disastro ferroviario di Andria | confermate le 14 assoluzione e le 2 condanne I famigliari delle vittime | Uccisi per la terza volta

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza precedente del tribunale di Trani, per il caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016. Sul tratto a binario unico Andria-Corato, gestito da Ferrotramviaria, morirono 23 persone e 51 rimasero ferite nello scontro frontale di due treni. Oggi la Corte ha condannato a sei anni e tre mesi di reclusione il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a sei anni e nove mesi Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato. Tutti gli altri 14 imputati imputati sono stati assolti, inclusa la società Ferrotramviaria. Picarreta e Lorizzo erano stati condannati in primo grado, a Trani, anche per le lesioni personali colpose, ma il reato è caduto in prescrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

