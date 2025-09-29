Diritti dei lavoratori | quanto ne sanno gli italiani?
Maternità e ferie restano i punti più critici, mentre Naspi, whistleblowing e tutela contro le molestie risultano più noti.
In questa notizia si parla di: diritti - lavoratori
Crisi Liberty Magona, 500 lavoratori senza stipendio. Martedì manifestazione sotto il Comune: "Difendiamo i diritti degli operai"
Ups Collesalvetti, Uiltrasporti attacca Logistica e distribuzione s.r.l: "Gravissima compromissione delle relazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori"
UILPoste Taranto ottiene il riconoscimento dell’autismo tra le tutele contrattuali: una svolta per i diritti dei lavoratori caregiver
La manifestazione a Malpensa di questa mattina. Lavoratori, studenti, attivisti e giovani palestinesi per rivendicare insieme i giusti diritti dei lavoratori aeroportuali e, come già il 22 settembre, stop al genocidio in Palestina, la fine degli accordi commerciali con I
