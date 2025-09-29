DIRETTA Serie A Genoa-Lazio | le formazioni ufficiali LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sarri in tempo reale La Lazio fa visita al Genoa a Marassi nel monday night che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno vissuto un avvio di stagione tutt’altro che positivo che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio (LaPresse) – Calciomercato.it I rossoblu di Patrick Vieira sono reduci dalla vittoria contro l’ Empoli in Coppa Italia che ha permesso loro di qualificarsi agli ottavi di finale dove sfideranno l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - serie
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO
Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu
Calcio Giovanile 2025/2026 Under 16N Serie C Gir. A - 1° Giornata Impianti Latte Dolce, Sassari (SS) Torres Sassari Novara Football Club Questa mattina, a partire dalle 12, non perdere la diretta integrale del match, libera e gratuita, cliccando sul s - facebook.com Vai su Facebook
#RomaLazio diretta Serie A Women's Cup: segui il derby femminile in semifinale LIVE - X Vai su X
Genoa-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live - I biancocelesti, in piena emergenza tra infortuni e squalifiche, vanno a caccia dei tre punti: tutti gli aggiornamenti ... Come scrive corrieredellosport.it
Genoa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Il Grifone va alla caccia della prima vittoria stagionale mentre la squadra di Sarri, in emergenza a centrocampo, vuole riscattarsi dopo il derby ... Riporta tuttosport.com