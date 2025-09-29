Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga L’ Inter torna subito in campo dopo la vittoria di Cagliari e domani sera al Meazza ospiterà lo Slavia Praga nel secondo match della prima fase di Champions League. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Diverse novità di formazione per Cristian Chivu rispetto al match di sabato, con il tecnico nerazzurro che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: “In porta rientra Sommer e mi fermo qui sulla formazione. Ho dei ragazzi che mi mettono in difficoltà e capiscono le scelte dell’allenatore “, esordisce l’ex Parma dal centro sportivo di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Inter-Slavia, conferenza Chivu: “La squadra mi mette in difficoltà” | LIVE