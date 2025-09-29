DIRETTA Calciomercato e non solo tutte le notizie del 29 settembre LIVE
Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: quinta di Serie A quasi in archivio ma intanto è già vigilia di Champions Milan-Napoli è andata in archivio con la vittoria rossonera grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic che sanciscono la prima sconfitta della squadra di Conte, in 10 per gran parte del secondo tempo. Ma la quinta giornata di Serie A non è ancora finita. Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it Oggi in campo vanno Parma-Torino e Genoa-Lazio con la squadra di Sarri obbligata a rialzarsi dopo il derby e la partenza shock in questa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
