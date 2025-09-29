Seriate. Audelio Carrara, artista bergamasco dalla sensibilità profonda e paziente, propone fino al 4 ottobre alla Sala espositiva Virgilio Carbonari di Seriate una mostra di impatto emotivo e percettivo, che si muove in punta di piedi tra scultura, installazione e paesaggio interiore. Il suo lavoro si articola su due livelli espositivi, conducendo il visitatore lungo un percorso silenzioso e meditativo, fatto di volumi, luci, ombre e suoni sospesi. Al piano basso, una serie di forme globulari e variamente organomorfe, in gesso, in terracotta e in bucchero si stagliano nello spazio, a terra o fluttuando leggere, appese a fili invisibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

"Dimore", l'abitare tra scultura e sogno nelle opere di Audelio Carrara