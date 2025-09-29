Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba Lega | Follie green e il divieto di circolazione dei motorini a Milano

Ecco #DimmiLaVerità del 29 settembre 2025. Il responsabile nazionale automotive della Lega, Alberto Di Rubba, commenta le follie green e il divieto di circolazione dei motorini a Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba (Lega): «Follie green e il divieto di circolazione dei motorini a Milano»

In questa notizia si parla di: dimmi - verit

Sostenevi la Juventus anche in serie B? Dimmi la verità senza VERGOGNA - facebook.com Vai su Facebook

Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato - Due anni e 10 mesi per peculato, interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro. Scrive ilfattoquotidiano.it

Alberto Di Rubba - Il Pirellone spiega così la scelta: "Nostra policy prevede azione civile risarcitoria dopo accertamento degli elementi in sede penale" ... Riporta bergamonews.it