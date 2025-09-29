Dimmi che cuoio capelluto hai e ti dirò cosa usare

Forfora, dermatite seborroica, psoriasi, secchezza ed eccesso di sebo sono tra i problemi del cuoio capelluto più diffusi. E, in molti casi, il problema non è solo una questione estetica. Problematiche come dermatite seborroica, psoriasi e forfora, oltre che il disagio fisico che comportano – prurito, irritazione e, talvolta dolore e bruciore al cuoio capelluto – hanno anche un fortissimo impatto emotivo e psicologico. In molti casi si tratta di disagio estetico e riduzione dell’autostima a causa della presenza di arrossamenti, squame visibili e pelle lucida o desquamata. Nelle situazioni più gravi infatti, queste condizioni possono influenzare le interazioni sociali, generando imbarazzo, ansia e persino sintomi depressivi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dimmi che cuoio capelluto hai e ti dirò cosa usare

In questa notizia si parla di: dimmi - cuoio

Chemisier a fiori, minigonne retrò, stampe fruttate e dettagli ricamati: la nuova capsule è un concentrato di colori e originalità. Scorri per scoprire di più e dimmi qual è l’outfit che preferisci • #newcollection #autumn #autumncollection #colours #strawberry #a - facebook.com Vai su Facebook

Dimmi che cuoio capelluto hai e ti dirò cosa usare - Forfora, dermatite, psoriasi, secchezza e prurito sono tra i problemi più comuni del cuoio capelluto: ecco i rimedi. Segnala amica.it

Capelli, come prendersi cura del cuoio capelluto secco - Il cuoio capelluto è dove ogni giorno si formano depositi di sebo e inquinamento, ed è soggetto poi a shampoo, calore del phon, prodotti di ... Segnala iodonna.it