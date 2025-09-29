Dimarco spara contro Inzaghi | Sempre sostituito al 60' chiaro che oggi incida di più

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esterno nerazzurro, alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga, critica apertamente l'ex allenatore con cui ha condiviso quattro stagioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

