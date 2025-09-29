Le parole di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. In conferenza stampa pre Champions League, Federico Dimarco non ha risparmiato una stoccata al suo ex allenatore Simone Inzaghi, mettendo in luce una delle problematiche che ha caratterizzato la sua gestione nelle stagioni precedenti: la gestione del minutaggio. L’esterno sinistro dell’ Inter ha parlato in modo diretto e senza mezzi termini riguardo a come la mancanza di continuità nella sua presenza in campo abbia influenzato il suo sviluppo fisico e tecnico. Dimarco ha chiaramente dichiarato che, per migliorare e crescere come calciatore, è fondamentale giocare con costanza, e l’unico modo per farlo è avere una certa continuità di minutaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco lancia una frecciata a Inzaghi! Il riferimento alla gestione del minutaggio: che bordata in conferenza!