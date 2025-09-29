Dimarco Inter, le parole dell’esterno nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, sono emerse anche nuove richieste tattiche che coinvolgono direttamente i giocatori, tra cui Federico Dimarco. L’esterno sinistro, che negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo fondamentale nel sistema di Simone Inzaghi, si è trovato a dover adattare il suo gioco alle indicazioni del nuovo allenatore rumeno. In conferenza stampa, Dimarco ha avuto modo di spiegare in che modo Chivu lo stia impiegando e cosa gli chieda a livello tattico e tecnico, con un chiaro riferimento al cambiamento di filosofia rispetto al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Internews24.com - Dimarco Inter, il compito dell'esterno con Chivu: ecco cosa gli chiede il nuovo allenatore