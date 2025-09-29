Dimarco Inter il compito dell’esterno con Chivu | ecco cosa gli chiede il nuovo allenatore

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimarco Inter, le parole dellesterno nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, sono emerse anche nuove richieste tattiche che coinvolgono direttamente i giocatori, tra cui Federico Dimarco. L’esterno sinistro, che negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo fondamentale nel sistema di Simone Inzaghi, si è trovato a dover adattare il suo gioco alle indicazioni del nuovo allenatore rumeno. In conferenza stampa, Dimarco ha avuto modo di spiegare in che modo Chivu lo stia impiegando e cosa gli chieda a livello tattico e tecnico, con un chiaro riferimento al cambiamento di filosofia rispetto al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco inter il compito dell8217esterno con chivu ecco cosa gli chiede il nuovo allenatore

© Internews24.com - Dimarco Inter, il compito dell’esterno con Chivu: ecco cosa gli chiede il nuovo allenatore

In questa notizia si parla di: dimarco - inter

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Inter, ora come si gestisce Federico Dimarco?

Ricci svela: «L’obiettivo è l’Europa. Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? La verità è…»

dimarco inter compito dell8217esternoDimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - Le parole dell'esterno e dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, con un messaggio chiaro sul passato ... tuttosport.com scrive

dimarco inter compito dell8217esternoPagina 4 | Dimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - Le parole dell'esterno e dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, con un messaggio chiaro sul passato ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Dimarco Inter Compito Dell8217esterno